Grecii de la Frigoglass reconstruiesc fabrica de langa Timisoara, distrusa de un incendiu in 2021

In vara anului 2021, fabrica de echipamente frigorifice comerciale Frigoglass, de langa Timisoara, a fost mistuita de un incendiu puternic. Acum, grecii au planuri de reconstruire.Fabrica de la Parta (16 kilometri de Timisoara) a ars complet in urma unui incendiu izbucnit in 5 iunie 2021. Frigoglass producea vitrine frigorifice pentru bauturi racoritoare si avea peste o mie de angajati.Dupa incendiu, Frigoglass a transferat cea mai mare parte a operatiunilor in Rusia. Au pastrat doar o ... citeste toata stirea