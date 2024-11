Grupul FutureLife isi extinde reteaua din Romania prin achizitia clinicii Gynatal din Timisoara

FutureLife, furnizor de top la nivel paneuropean de servicii de fertilizare in vitro (FIV) si genetica, care realizeaza anual peste 55 000 de cicluri de FIV si este sustinut de CVC Capital Partners ("CVC") si Hartenberg Holding ("Hartenberg"), anunta achizitia clinicii Gynatal, o prestigioasa clinica de reproducere umana asistata din Timisoara, Romania. Situata in partea vestica a tarii, Timisoara este un important centru economic si cultural. Aceasta achizitie reprezinta un nou pas in ... citește toată știrea