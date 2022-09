Grupul liberalilor din Consiliul Judetean Timis are un nou membru, pe Laurentiu Grigore Timis. El a depus juramantul in cadrul sedintei de plen ordinare de marti.Noul consilier judetean liberal are 46 de ani, este pastor al Bisericii Eclesia, presedinte la Asociatia "Speranta si Lumina" si director executiv la Asociatia "Ajutor pentru viata". Activitatea sa este ... citeste toata stirea