Grupul polonez Scallier a scos la vanzare Funshop Park Timisoara

Grupul polonez Scallier a scos la vanzare un pachet format din 3 parcuri de retail functionale si 2 in constructie, pe care le detine in Romania, ca parte a strategiei sale de valorificare a proiectelor deja dezvoltate, potrivit surselor Profit.ro. Investitorul nu va iesi de pe piata in urmatorii 10 ani.Portofoliul de proprietati puse la vanzare include 5 proiecte din reteaua Funshop Park - Proiectul Rosiorii de Vede, deschis anul trecut, care cuprinde un Lidl de 2.200 de metri patrati si un ... citeste toata stirea