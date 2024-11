Grupul PPC finalizeaza achizitia portofoliului de 629 MW de energie regenerabila al Evryo Group din Romania

PPC, in urma anuntului din 6 august 2024, comunica finalizarea achizitiei portofoliului de energie regenerabila al Evryo Group in Romania, portofoliu detinut de fonduri administrate de Macquarie Asset Management. Aceasta achizitie marcheaza o etapa semnificativa in strategia Grupului PPC de a-si extinde portofoliul de surse energie regenerabila (SRE) si de a-si intari angajamentul fata de tranzitia catre energia verde in Europa de Sud-Est. Odata cu adaugarea capacitatilor SRE de 629 MW ale ... citește toată știrea