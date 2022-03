Guvernul a adoptat noile masuri anti-scumpiri la energie si gaze. Cat vor plati consumatorii casnici

Guvernul a aprobat in sedinta de vineri ordonanta de urgenta privind noile masuril aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, care inlocuieste actuala schema de plafonare a preturilor si compensare a facturilor, in vigoare de la 1 noiembrie anul trecut si pana la 31 martie 2022.Printre altele, ordonanta stabileste plafoane de preturi finale pentru consumatorii casnici si noncasnici, generalizeaza supraimpozitarea ... citeste toata stirea