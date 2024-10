Halloween-ul este mai distractiv la Iulius Town: parada costumelor, face painting, teatru de papusi si multe surprize

Treat or trick? La Iulius Town ne-am pregatit cu dulciuri pentru colindatori, dar si cu momente pline de distractie. Halloween Kids Party are loc in acest weekend si ii invita pe cei mici la parada costumelor, teatru de papusi, sesiuni de face painting si multe alte surprize.Un vampir, o printesa, un zombie sau o pisicuta, tu ce personaj ai pregatit acasa pentru Halloween? Vino impreuna cu cel mic la petrecerea organizata in Atriumul Iulius Town, sambata si duminica, 2 - 3 noiembrie 2024! In ... citește toată știrea