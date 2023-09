Hamilton Central Europe, membra a grupului Hamilton, a inaugurat ieri la Timisoara noul hub global de dezvoltare software. Specializat in dezvoltarea platformelor automate de manipulare a lichidelor, acesta este localizat in centrul de afaceri Iulius Town si va contribui la solutiile software ale diviziei de Robotica Hamilton.La mai putin de jumatate de an de la anuntarea investitiei, Hamilton Central Europe a inaugurat ieri, alaturi de parteneri si membrii echipei, noul hub de dezvoltare ... citeste toata stirea