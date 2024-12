Helmuth Duckadam, decorat post-mortem de presedintele Romaniei cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler

Helmuth Duckadam a fost decorat post-mortem cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Cavaler, conform decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare post-mortem a domnului Helmut Duckadam.Astfel, in semn de omagiu pentru exceptionala cariera sportiva, pentru talentul, pasiunea, devotamentul si profesionalismul puse in ... citește toată știrea