Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, este in curs de preluare a principalelor active ale Uzinei Constructoare de Masini (UCM) Resita, cea mai veche unitate industriala din Romania, infiintata in 1771 si aflata in insolventa din decembrie 2011. Valoarea tranzactiei este de aproape 68 milioane lei, releva datele analizate de Profit.ro.Vizate sunt doua platforme ale societatii resitene, pentru care Hidroelectrica este principalul client. ... citeste toata stirea