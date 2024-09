Holocaustul din Banat. Timisorenii sunt invitati, joi, la comunitatea evreilor

Trecutul se intoarce si ne afecteaza prezentul. Secolul al XX-lea a fost unul dintre cele mai sangeroase din istorie, dar trecerea timpului ii face pe unii dintre contemporanii nostri sa uite sau sa ignore ororile care au distrus destinele a milioane de oameni, chiar in locurile, in comunitatile in care astazi traim."Imagini din trecut. Holocaustul din Banat" este un proiect care ne apropie, prin intermediul benzilor desenate de experientele traite de evrei si romi in perioada holocaustului ... citește toată știrea