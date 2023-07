Consiliul Judetean Timis, prin Centrul de Cultura si Arta al Judetului Timis, celebreaza ziua judetului Timis printr-un spectacol de gala si hore cu toti cei care indragesc traditiile si arealul folcloric timisean.Vineri, 14 iulie 2023, la ora 20:00 va poftim sa va prindeti in hora in Piata Unirii din Timisoara, la un eveniment de tip flashmob, alaturi de dansatorii Ansamblului Profesionist Banatul, in coregrafia maestrilor Brandusa si Nicolae Stanescu, sa-nvatati, sa v-amintiti ori sa ... citeste toata stirea