Horticultura a investit 123.471 lei pentru a redeschide capelele din cimitirul Calea Sagului din Timisoara

Capelele din cimitirul Calea Sagului se redeschid, in urma investitiilor realizate de Horticultura, societate aflata in subordinea Primariei Timisoara. Cimitirul Calea Sagului a fost preluat in administrare de Horticultura in 2023, la finalul lunii septembrie, cu cele doua capele aflate intr-o stare de degradare: prizele, intrerupatoarele si corpurile de iluminat smulse de pe pereti, instalatia electrica nefunctionala, gresia dezlipita si tencuiala cazuta.Pentru a repune in functiune capelele, ... citește toată știrea