Hotel Atlas, de la proiect de regenerare urbana la unul dintre cele mai moderne spatii de cazare din Timisoara

Pana nu demult, cladirile din Piata Sf. Gheorghe, nr. 2 - 3, din Timisoara erau doar "bombe cu ceas" care stateau sa cada in orice moment. In 2012, insa, unor investitori locali le-a venit ideea de le a reconditiona si, astfel, de a porni unul dintre cele mai complexe proiecte de regenerare urbana din zona centrala a Timisoarei. A fost nevoie de "numai" putin peste patru milioane de euro pentru a si duce la bun sfarsit initiativa. Doua dintre cladiri au fost demolate si reconstruite, in timp ce ... citeste toata stirea