IFN-ul de la care s-a imprumutat fostul sef SRI Eduard Hellvig a dat faliment. Isi mai plateste creditul Hellvig?

In anul 2019, fostul sef de servicii secrete Eduard Hellvig a contractat un imprumut bancar in valoare de 730.000 de lei, pe o perioada de 25 de ani, cu scadenta in 2044, cand acesta va ajunge la varsta de 70 de ani. Ulterior, a accesat un alt credit de la Imocredit IFN, pe 30 de ani, care va fi achitat pana in 2050, moment in care directorul SRI va avea 76 de ani. In prezent, conform ultimelor date fianciare raportate Imocredit a falimentat, ca atare e foarte probabil ca imprumut sa nu mai fie ... citește toată știrea