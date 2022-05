Igor Dodon, spion rus sau simplu spagar?

Se suprapun in mod periculos doua evenimente. Ambele, legate de Igor Dodon, fostul presedinte al Republicii Moldova. Un fel de flagrant intarziat, din care reiese ca a primit o consistenta spaga. In calitate de sef al statului. Si, aproape instantaneu, au aparut acuzatii cum ca ar fi spion in toata regula al Federatiei Ruse. Un presedinte spion. In contextul razboiului din Ucraina, scandalul poate lua proportii colosale.Igor Dodon este ceea ce, in limbaj sovietic, se numea aparatcik. El a ... citeste toata stirea