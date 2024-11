Ilie Stepan, unul dintre cei mai importanti artisti rock din Romania, liderul trupei Pro Musica, a implinit 71 de ani

Ilie Stepan s-a nascut in 24 noiembrie 1953, la Caransebes. La Caransebes a locuit doar un an. Apoi familia s-a mutat la Lugoj. Tatal sau era militar de cariera, mama asistenta medical si fotograf autroizat pe spitalizare medicala. Din 1961, a venit la Timisoara, exact atunci cand a inceput sa mearga la scoala. "Parintii s-au mutat la Timisoara pentru ca s-au gandit la mine. Am fost singurul lor copil. Desi mai am un frate vitreg din prima casatorie a tatalui meu. Tata a cantarit ca Timisoara ... citește toată știrea