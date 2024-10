Imaginea lui Fritz, folosita pentru inselaciune pe Facebook. De data aceasta nu prin mesaje electorale

Inselatoria cu carduri de transport in comun s-a intors la Timisoara. Pe reteaua de socializare Facebook este promovata o reclama falsa, prin care se pot cumpara online, cu doar 11,69 lei, carduri valabile 12 luni cu care pot circula nelimitat cu mijloacele de transport in comun."Promotia" este facuta chiar de primarul Dominic Fritz care tine in mana un card, imagine insotita de cea a unui autobuz alb-violet. Oferta este una limitata, de doar 300 de astfel de carduri. Modul de operare este ... citește toată știrea