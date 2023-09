Imaginea neputintei! In luna in care ar fi trebuit sa fie finalizata lucrarea, Primaria Timisoara a reziliat contractul cu firma care a castigat licitatia pentru transformarea Turnului de Apa din Iosefin intr-un spectaculos centru cultural. Lucrarile au inceput in toamna anului 2021, iar conform contractului turnul ar fi trebui sa fie gata in aceasta luna, pentru a fi data in folosinta in anul Capitalei Culturale a Europei. Lucrarile au fost intarziate mult si nejustificat, astfel ca Primaria ... citeste toata stirea