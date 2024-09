Imagini socante, cu un soarece, intr-un magazin Auchan din Timisoara - video

Un client a filmat socant o vitrina din zona de panificatie a unui magazin Auchan, surprinzand un soarece care manca nestingherit dintr-un produs pe care oamenii l-ar fi cumparat fara sa isi dea seama ca nu vor fi primii care l-au gustat.Surprins in plina actiune, animalul s-a speriat si s-a facut nevazut.Cu toate ca nu exista informatii despre perioada in care a fost facuta filmarea, in sectiunea de comentarii, cel care a postat filmuletul a spus ca intamplarea a avut loc intr-un Auchan ... citește toată știrea