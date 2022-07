In 12 iulie, Aquatim spala reteaua din Cosava, iar in 13, pe cea din Tormac

Pe 12 iulie se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in Cosava. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8-16, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta.Pe 13 iulie, intre orele 8-15, in Tormac se va intrerupe furnizarea apei pentru lucrari de mentenanta la foraj.La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam clientilor sa nu foloseasca apa in scopuri ... citeste toata stirea