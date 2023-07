Culorile vii si calde ale picturii Banatului sarbesc vor umple de marti, 18 iulie, de la ora 18,00, spatiul Galeriei "Armonii Cromatice" din Timisoara si Inima curata a Kovacicei va bate in Capitala Europeana a Culturii 2023!In cadrul unei colaborari derulate in oglinda - si care a dus artisti romani pe simezele Galeriei de Arta Naiva din Kovacica, Serbia - un grup de 22 de artisti din tara vecina vor expune la Timisoara 30 de lucrari de pictura naiva sub titlul Inima curata a Kovacicei. ... citeste toata stirea