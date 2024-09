In arme sa ne luptam si in farfurii sa degustam! Brunch in Satul dacic de la Orastie

In arme sa ne luptam si in farfurii sa degustam! Arsenal Park pune pe masa artileria grea a bucatariei hunedorene, sambata, 5 octombrie 2024!Branza, carne, miere, cereale si tot ce le leaga - de mai mult decat cei 800 de ani de cand orasul Orastie apare harta - va vor umple farfuriile la primul eveniment de cultura gastronomica locala organizat de Arsenal Park in colaborare cu asociatia My Banat!In Esara ... citește toată știrea