In centrul Timisoarei va fi, pana duminica, JAZZx

Pana duminica, la Timisoara se canta din nou jazz de cea mai buna calitate. De vineri si pana la finalul saptamanii va avea loc JazzTM, in Piata Operei.Unii dintre cei mai renumiti artisti de jazz din lume vor fi prezenti in acest sfarsit de saptamana in Piata Operei din Timisoara, in cadrul unui eveniment ce se anunta incendiar."JAZZx" este un mix de jazz, muzica instrumental-contemporana si proiecte emergente ce trec peste limitele genurilor muzicale, demn de a putea fi privit ca o etapa ... citeste toata stirea