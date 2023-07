Timisoara a ajuns sa aiba in circulatie, in acest moment, chiar mai putine mijloace de transport decat in vremea pandemiei, constata consilierul local Roxana Iliescu. Chiar daca flota de tramvaie si autobuze s-a innoit, aceasta nu se vede efectiv in trafic."In campanie, Dominic Fritz pe atunci doar candidat, era intrigat ca in ultimii ani a scazut numarul mijloacelor de transport public in comun! Cu toate acestea, in ciuda declaratiilor laudaroase ale primarului Fritz din ultima perioada, in ... citeste toata stirea