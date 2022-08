Marti, 16 august, intre orele 8-14, se va efectua spalarea retelei de distributie in Ohaba Lunga, iar intre orele 8-16, in Cosava. Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in cele doua localitati.Spalarea conductelor din reteaua de distributie urmareste sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile si este o parte a activitatii desfasurate de Aquatim in cadrul mentenantei preventive a retelelor de ... citeste toata stirea