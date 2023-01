In februarie, cand se deschide anul TM2023, 17 spectacole de mare impact, la Teatrul National Timisoara

In luna februarie, cand va fi deschis anul Timisoara-Capitala Culturala Europeana, va avea loc 17 spectacole de mare impact, pe scena Teatrului National Timisoara.Prima reprezentatie "Nora. O casa cu papusi", partea a doua, va avea loc, in data de 1 februarie, de la ora 19.00, in sala 2 din parcul civic. Ultimul spectacol Amintiri din epoca de scoala va avea loc in 28 februarie, de la ora 19.00, in studio Utu, de la ora 19.00. Spectacol ... citeste toata stirea