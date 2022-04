In jur de 1.000 de motociclisit sunt asteptati sambata la parada moto de la Timisoara

Comunitatea moto timisoreana se aduna, sambata, 30 aprilie, la a 15-a editie a parade moto din cadrul campaniei anti-accident "Atentie la motociclisti!". In jur 1.000 de motocilisti sunt asteptati la Muzeul Satului Banatean, de unde se va pleca intr-o plimbare pe doua roti prin Timisoara.Pe langa tragerea unui semnal asupra prezentei motocilistilor in trafic, parada deschide si sezonul oficial al motociclistilor."Este a 15-a editie a campaniei de constientizare a motociclistilor in trafic. ... citeste toata stirea