In martie, Casa de Cultura Timisoara continua "proiectele proprii, pe termen lung". Evenimente dedicate si "martisorului"

In martie, Casa de Cultura a Municipiului Timisoara organizeaza mai multe evenimente dedicate "martisorului", dar in general continua proiectele incepute in ianuarie sau februarie. "Pas cu pas, Casa de Cultura devine un operator cultural important al orasului, prin proiecte proprii, pe termen lung", transmit reprezentantii institutiei pe care o conduce Camelia Mingasson.Vor fi vernisaje in Galeria Rotonda, spectacole folclorice, ateliere de teatru, si auditii pentru Ansamblul Timisul. Iata ... citeste toata stirea