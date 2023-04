Recapitulam. Stoltenberg, secretarul general NATO, a anuntat la Kiev ca, la urmatorul summmit, Ucraina ar putea fi invitata oficial sa adere la NATO. Ceva mai tarziu, a facut precizarea ca aderarea se va produce dupa incheierea razboiului. Si ca toate statele membre si-au dat acordul in acest sens. A doua zi, Germania contesta acest acord. Ucraina sa mai astepte. Iar in aceasta saptamana, oficialii de la Budapesta au explodat. Conform acestora, Ucraina nu poate intra in NATO fara acordul Rusiei. ... citeste toata stirea