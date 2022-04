In noaptea de Inviere, un baiat de 19 s-a distrat facand drifturi prin parcarea Stadionului "Dan Paltinisanu", dar s-a ales cu amenda

In noaptea de Inviere, 24 spre 25 aprilie, un tanar de 19 de ani, din comuna Uivar, a fost prins facand drifturi prin parcarea Stadionului "Dan Paltinisanu". Depistat de politistii, acesta s-a ales cu o amenda de 800 de lei."Cel in cauza se afla la volanul unui autoturism Volkswagen, turand motorul si efectuand derapaje bruste pe loc in scop de divertisment, in sectorul VIP, in jurul orei 01.00, in noaptea de 25 aprilie. Tanarul, in varsta de 19 ani, cu domiciliul in comuna Uivar, a fost ... citeste toata stirea