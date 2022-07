In perioada 6 - 7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitati din Timis

In perioada 6 - 7 iulie 2022, se va intrerupe alimentarea cu apa in mai multe localitati din judet, pentru efectuarea lucrarilor de spalare si igienizare a retelelor de alimentare cu apa.Astfel, miercuri, 6 iulie, intre orele 9 - 15, se va intrerupe furnizarea apei in localitatea Liebling, iar joi, 7 iulie, intre orele 9 - 15, in localitatile Ciacova si Sacosu Turcesc. Lucrarile din Sacosu Turcesc au fost programate initial in data de 5 iulie, insa, au fost reprogramate pentru data de 7 iulie. ... citeste toata stirea