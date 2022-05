In plin scandal, Centrul de Proiecte al Primariei Timisoara vrea sa isi dubleze numarul de angajati

Noutati la Centrul de Proiecte al Municipiului Timisoara. La o saptamana dupa ce a intrat in atentia publica pentru ca evaluatorii isi aprobau unii altora finantari nerambursabile in cadrul apelurilor, entitatea din subordinea primariei ar putea sa se restructureze. Vorbim de o crestere semnificativa a numarului de posturi - in unele cazuri, si a salariilor -, daca vor fi de acord si consilierii locali.Mai exact, numarul angajatilor ar putea creste de la 14 la 30. Totodata, in loc de doi sefi, ... citeste toata stirea