In premiera pentru Timisoara, la UVT se organizeaza conferinta "Women in Data Science", un concept bazat pe initiativa globala a Universitatii Stanford

Conferinta "Women in Data Science", organizata de catre FabLab in parteneriat cu Asociatia Banat IT, la Universitatea de Vest din Timisoara, o premiera pentru centrul nostru universitar, doreste sa educe si sa inspire generatiile tinere pentru a urma cariere in acest domeniu inovator, precum si profesionistii din organizatii, pentru a-i indruma sa inteleaga mai bine complexitatea din jurul muncii lor. Evenimentul, organizat in peste 200 de alte locatii din intreaga lume, aduce impreuna femei cu ... citeste toata stirea