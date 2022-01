In Timis, 17 unitati de invatamant sunt in online din cauza COVID, a lipsei incalzirii sau a santierelor

In judetul Timis, miercuri 26 ianuarie, 17 unitati de invatamant - licee, scoli si gradinite - isi desfasoara activitate online in totalitate, fie din cauza infectarilor cu SARS-COV2, fie din cauza lipsei incalzirii in clase sau a infrastructurii.Iata care sunt acestea: Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" - Timisoara. Motiv: 50% din clase cu activitatea fizica suspendata (Hotararea CJSUTM nr 8/21. 01. 2022Liceul Tehnologic "I. C. Bratianu" - Timisoara. Motiv: Santier in incinta unitatii de ... citeste toata stirea