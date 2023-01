Luni 30 ianuarie 2023, are loc prima proba in cadrul simularii Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul scolar 2022-2023 organizata de catre Inspectoratul Scolar Judetean Timis, proba de Limba si literatura romana.Asigurarea transferului de subiecte s-a realizat in conditii de securitate pentru toate unitatile de invatamant din judetul Timis. Numarul elevilor participanti ... citeste toata stirea