In Timis, se cauta profesori pentru Premiul Mentor 2024. Iata ce trebuie facut!

Pentru Premiul Mentor mai sunt trei saptamani pentru nominalizare!Din 2010, anual sunt premiati 10 profesori si antrenori care au descoperit tineri talentati si au avut grija de ei la inceputul carierei lor, care au avut un rol important in viata discipolilor, in viata tinerilor.Premiul consta dintr-un trofeu realizat de apreciatul artist "Ioan Nemtoi" si o suma in valoare de 10.000 de lei. Programul este organizat de Fundatia Pentru Comunitate din fondurile asigurate de Compania MOL ... citește toată știrea