In timp ce medicii anunta valul 6 cu Omicron 2 mult mai periculos, inocularile scad in Timis

In timp ce specialistii vorbesc deja de un posibil val 6 de COVID19, cu Omicron 2, mult mai periculos decat Omicron 1, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului Timis, s-a administrat un numar tot mai mic de inoculari.Directia de Sanatate Publica Timis arata ca este vorba de 298 vaccinuri: (274 Pfizer); (21 Moderna); (0 AstraZeneca), (3 Johnson&Johnson). Dintre acestea 126 doze reprezinta doza 2. In total au fost administrate 249.026.154 doze reprezinta doza 3. In total, au fost ... citeste toata stirea