La nici o zi dupa ce un copil de 1 an din Petrosani a cazut de la etaj, tot in judetul Hunedoara, de data aceasta in Orastie, a avut un incident tras la indigo, dar cu final tragic.Un baietel de 1 an si 10 luni a murit astazi, dupa ce a cazut de la etajul patru al unui bloc.Copilul a fost transportat la UPU Orastie, unde, din pacate, nu a mai putut fi salvat.Politistii au deschis o ancheta si vor continua cercetarile, in vederea ... citeste toata stirea