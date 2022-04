Inca un tanar surprins de politistii locali facand drifturi, in toiul noptii, in zona Stadion

Inca un conducator auto teribilist a fost depistat politistii locali azi noapte, in zona Stadionului Dan Paltinisanu. Este vorba despre un tanar de 21 de ani care, aflat la volanul unui autoturism BMW de culoare neagra, s-a gandit sa se distreze turand motorul si efectuand derapaje in parcarea din zona, in miez de noapte, in jurul orei 02.30.Acesta a fost sanctionat de politistii locali care se aflau in patrulare in perimetrul respectiv cu o amenda de 800 de lei, ... citeste toata stirea