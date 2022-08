Incendiu de amploare in Thassos, o insula plina de turisti din Timisoara - video

Incendiu violent in Thassos, o insula plina de turisti romani, multi dintre ei din Timisoara, in aceasta vara. Flacarile au cuprins zonele de vegetatie din zona Skala Potamia, o destinatie de vacanta plina de turisti romani, si se extind.Autoritatile fac insa apel la calm si incearca sa tina situatia sub control."Aseara in jurul orei 20 au aparut doua focare de incendiu in zona Potamia. S-a actionat doar pe plan terestru pentru ca nu au putut sa intervina si arian. In acesta dimineata, la ... citeste toata stirea