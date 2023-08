Pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Giroc au intervenit, sambata, la stingerea unui incendiu de vegetatie in localitatea Chisoda.In acest context, S.V.S.U Giroc reaminteste faptul ca, principalele cauze ale producerii incendiilor de vegetatie sunt folosirea neglijenta sau in conditii nelegale a focului deschis, aruncarea la intamplare a resturilor de tigari aprinse sau jocul copiilor cu focul.Se recomanda evitarea aprinderii focului in zonele cu vegetatie uscata, ... citeste toata stirea