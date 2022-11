Incendiu la o fabrica de incaltaminte din Sebis. Doi angajati erau in incinta

Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un utilaj dintr-o fabrica de incaltaminte din orasul Sebis, fiind lichidat de pompieri inainte de a se extinde, in timp ce doi angajati aflati in incinta s-au autoevacuat, fara sa existe persoane ranite.Apelul la 112 s-a facut in jurul orei 5,30 si a intervenit Detasamentul de Pompieri Sebis cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD."La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa la nivelul utilajului ... citeste toata stirea