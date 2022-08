Incepe Eurothalia 2022: noua spectacole din sapte tari, la Timisoara

Festivalul European de Teatru Eurothalia a ajuns la editia a 8-a si se va desfasura in perioada 21-29 septembrie 2022, pe scena Teatrului German din Timisoara.Vor avea loc 9 spectacole de teatru contemporan produse de companii si teatre din Romania, Germania, Portugalia, Franta, Slovenia, Republica Moldova, cat si de o trupa de teatru ruseasca aflata in exil in Franta. Pentru a completa cele 9 serii de teatru, echipa festivalului a organizat si o multitudine de evenimente conexe, de la ... citeste toata stirea