Incepe Festivalul Barocul 2022

Festivalul Barocul iE,n Ipostaze Contemporane editia a XI a va incepe in 16 mai si va tine pana in 29 mai. In aceasta lunga perioada, vor avea loc minunate concerte de mare interes artistic.Intrarea este liberaE !Organizatori: Fundatia Alber, Nord One, Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Muzica si Teatru - UVT, Asociatia Culturala TimorgelfestParteneri: Primaria Comunei Vinga, Primaria CENAD, Primaria Dudestii Vechi, Primaria Orasului Pecica, Liceul Calderon, OSUT, Casa de ... citeste toata stirea