Incepe Festivalul Timisoara muzicala

Festivalul "Timisoara muzicala" reprezinta "riTM in Banat", ajungand, anul acesta, la editia a 68-a, de aceea ansamblul "Percutissimo" al Facultatii de Muzica si Teatru din Timisoara organizeaza un turneu de promovare.Astfel, vrea sa aduca ritmul armonios si inaltator al muzicii clasice in mai multe localitati din Banat.In Caras Severin, in Eparhia Banatului Montan, recitalurile camerale vor debuta duminica, 14 aprilie, incepand cu ora 18, in Sala de festivitati "Mitropolit Nicolae ... citește toată știrea