Incepe noua competitie de rugby intern. Programul SCM-USAMVB Timisoara

Noua competitie de rugby intern, Liga Nationala, ia startul la finele acestei saptamani. Va fi un format cu 14 echipe, impartite in doua grupe regionale.Grupa 1 - CSM Stiinta Baia Mare, SCM-USAMVB Timisoara, CSU Cluj, CS Stiinta Petrosani, RC Gura Humorului, CSM Suceava, CSU Alba IuliaGrupa 2 - CSA Steaua, CS Dinamo, CS Navodari, RC Barlad, CSM Galati, RC Grivita, CS Poli IasiCSU Arad, echipa repartizata in grupa noastra a anuntat ca renunta la competitie, in vreme ce clubul din Suceava, ... citeste toata stirea