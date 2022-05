Incepe o noua editie a Programului Rabla pentru electrocasnice. Modificare importanta din acest an

O noua editie a programului "Rabla pentru electrocasnice" va incepe din 17 iunie. Cei care vor sa-si schimbe frigiderele, masinile de spalat sau aspiratoarele vor primi un voucher de la stat, in schimbul aparatelor vechi.Opt tipuri diferite de electrocasnice vor putea fi schimbate cu ajutor de la stat. Valoarea voucherelor este cuprinsa intre 200 si 500 de lei.Cei interesati se vor putea inregistra in sistem in perioada 17-24 iunie. Asta doar daca, nu sunt inregistrati deja din sesiunile de ... citeste toata stirea