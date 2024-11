Incepe Postul Craciunului. IPSS Ioan: "Sa ne curatim sufletele, sa nu uitam fapta cea buna..!"

Vineri, 15 noiembrie, incepe Postul Craciunului 2024 care va tine 40 de zile, pana in 25 decembrie si aminteste de postul de 40 de zile al profetului Moise pe Muntele Sinai, inainte de primirea Tablelor Legii, durata hotarata la un sinod tinut la Constantinopol in 1166.Postul Craciunului este primul din calendarul bisericesc, unde anul incepe la 1 septembrie. Incepe in noaptea de 14 spre 15 noiembrie - mai precis, conform zilei liturgice, in seara de 14. Daca aceasta zi cade miercurea sau ... citește toată știrea