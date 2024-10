Inceperea noului an universitar a scumpit chiriile in marile orase

Chiriile solicitate pentru apartamente si garsoniere in marile orase din Romania au inregistrat o crestere de 14% de la un an la altul (septembrie 2024 vs. septembrie 2023). In raport cu luna anterioara, preturile au crescut cu circa 1%. In luna septembrie a acestui an, interactiunile intre chiriasi si cei care publica anunturi de inchiriere au crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar vizualizarile au crescut usor, cu 1%."Preturile chiriilor au continuat sa creasca, mai ... citește toată știrea